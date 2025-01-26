Топ-5 абьюзеров: Названы знаки зодиака, которых лучше избегать

Некоторые знаки зодиака больше других склонны к абьюзивным отношениям, рассказала астролог Агата Звёздная. По её словам, особую осторожность нужно проявлять к Овнам, которые зачастую стремятся всё контролировать и манипулировать людьми. Второе место в топе занимают ревнивцы Скорпионы.

Избегать порой стоит и Козерогов, которые нередко проявляют равнодушие к эмоциональному состоянию партнёров. Львы же отличаются нарциссизмом, поэтому могут причинить боль близким своими эгоистическими поступками. Антирейтинг абьюзеров замыкают Весы. Они отличаются обаянием, но могут использовать его против парня или девушки, рассказала мистик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».