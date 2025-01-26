Топ-5 абьюзеров: Названы знаки зодиака, которых лучше избегать
Астролог Звёздная: Овны и Скорпионы наиболее склонны к абьюзивным отношениям
Некоторые знаки зодиака больше других склонны к абьюзивным отношениям, рассказала астролог Агата Звёздная. По её словам, особую осторожность нужно проявлять к Овнам, которые зачастую стремятся всё контролировать и манипулировать людьми. Второе место в топе занимают ревнивцы Скорпионы.
Избегать порой стоит и Козерогов, которые нередко проявляют равнодушие к эмоциональному состоянию партнёров. Львы же отличаются нарциссизмом, поэтому могут причинить боль близким своими эгоистическими поступками. Антирейтинг абьюзеров замыкают Весы. Они отличаются обаянием, но могут использовать его против парня или девушки, рассказала мистик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Ранее психолог объяснила, как вычислить абьюзера на сайтах знакомств. Также россиянам объяснили, что активирует внутреннего абьюзера и как его обезвредить. Кроме того, стала известно, как распознать абьюзера всего по одной цифре в его дате рождения.