Климатолог рассказал, на сколько градусов потеплели зимы в России

За последние 50 лет в России потеплели зимы. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин поделился, что средняя температура в РФ увеличилась примерно на 3 градуса. Специалист также уточнил, что наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

«Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. <...> И эта цифра — примерно плюс 3 градуса по всей России. В Арктике – несколько больше, на юге России – несколько меньше», — рассказал Кокорин РИА «Новости».

Росгидромет рассчитывает тренд с 1976-го не просто так. Именно с этого года можно начинать отсчёт антропогенного воздействия, уточняет климатолог.