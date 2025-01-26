Климатолог рассказал, на сколько градусов потеплели зимы в России
Климатолог Кокорин: Российские зимы за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса
За последние 50 лет в России потеплели зимы. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин поделился, что средняя температура в РФ увеличилась примерно на 3 градуса. Специалист также уточнил, что наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.
«Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. <...> И эта цифра — примерно плюс 3 градуса по всей России. В Арктике – несколько больше, на юге России – несколько меньше», — рассказал Кокорин РИА «Новости».
Росгидромет рассчитывает тренд с 1976-го не просто так. Именно с этого года можно начинать отсчёт антропогенного воздействия, уточняет климатолог.
Ранее Life.ru предупредил о последствиях возвращения морозов в Россию. Если природа решит наверстать упущенное и всё же обрушит столбики термометров до сильного минуса, нашу флору ждёт настоящая катастрофа. Поэтому в случае резких морозов следует уделить внимание дополнительной защите растений.
Life.ru