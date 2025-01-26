Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 09:50

Климатолог рассказал, на сколько градусов потеплели зимы в России

Климатолог Кокорин: Российские зимы за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса

За последние 50 лет в России потеплели зимы. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин поделился, что средняя температура в РФ увеличилась примерно на 3 градуса. Специалист также уточнил, что наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

«Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. <...> И эта цифра — примерно плюс 3 градуса по всей России. В Арктике – несколько больше, на юге России – несколько меньше», — рассказал Кокорин РИА «Новости».

Росгидромет рассчитывает тренд с 1976-го не просто так. Именно с этого года можно начинать отсчёт антропогенного воздействия, уточняет климатолог.

«Без снега не останемся»: Эксперт рассказала москвичам о февральских капризах погоды
«Без снега не останемся»: Эксперт рассказала москвичам о февральских капризах погоды

Ранее Life.ru предупредил о последствиях возвращения морозов в Россию. Если природа решит наверстать упущенное и всё же обрушит столбики термометров до сильного минуса, нашу флору ждёт настоящая катастрофа. Поэтому в случае резких морозов следует уделить внимание дополнительной защите растений.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar