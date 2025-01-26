Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 10:00

Лукашенко опроверг заявления Киева, что якобы предлагал бомбить Мозырский НПЗ

Белорусский лидер Александр Лукашенко отверг утверждения из Киева о том, что он якобы сам предложил атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. После голосования на выборах главы государства политик заявил журналистам, что никогда не стремился к конфликту на Украине и прилагал все усилия, чтобы избежать эскалации.

«Клянусь, что такого не было [в разговоре с Владимиром Зеленским]. Зачем мне это говорить? Так нельзя. Я буду просить нанести удар по заводу?» — отметил белорусский лидер.

Лукашенко оценил ситуацию на границе с Украиной
Лукашенко оценил ситуацию на границе с Украиной

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла заявление Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер якобы приносил ему извинения в начале специальной военной операции. Она пояснила, что беседа между двумя государственными деятелями состоялась «в ответ на эмоциональную реакцию» младшего сына Лукашенко, Николая, у которого в телефоне оказался личный номер Зеленского.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Александр Лукашевич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar