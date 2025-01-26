Лукашенко опроверг заявления Киева, что якобы предлагал бомбить Мозырский НПЗ

Белорусский лидер Александр Лукашенко отверг утверждения из Киева о том, что он якобы сам предложил атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. После голосования на выборах главы государства политик заявил журналистам, что никогда не стремился к конфликту на Украине и прилагал все усилия, чтобы избежать эскалации.

«Клянусь, что такого не было [в разговоре с Владимиром Зеленским]. Зачем мне это говорить? Так нельзя. Я буду просить нанести удар по заводу?» — отметил белорусский лидер.