Лукашенко опроверг заявления Киева, что якобы предлагал бомбить Мозырский НПЗ
Белорусский лидер Александр Лукашенко отверг утверждения из Киева о том, что он якобы сам предложил атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. После голосования на выборах главы государства политик заявил журналистам, что никогда не стремился к конфликту на Украине и прилагал все усилия, чтобы избежать эскалации.
«Клянусь, что такого не было [в разговоре с Владимиром Зеленским]. Зачем мне это говорить? Так нельзя. Я буду просить нанести удар по заводу?» — отметил белорусский лидер.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла заявление Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер якобы приносил ему извинения в начале специальной военной операции. Она пояснила, что беседа между двумя государственными деятелями состоялась «в ответ на эмоциональную реакцию» младшего сына Лукашенко, Николая, у которого в телефоне оказался личный номер Зеленского.
Life.ru