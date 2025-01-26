Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Владимира Зеленского, который объявил о запрете для всех политиков Украины вести переговоры с Россией, оставив эту привилегию лишь за собой. Она отметила, что такое поведение главы украинского режима выглядит как сценка из детского сада, где назначают «главного».

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров». Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера ещё и день рождения наложился», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Она отметила, что такое поведение лишь показывает степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками Зеленского.