Захарова сравнила Зеленского с детсадовцем-наркоманом
Захарова: Зеленский ведёт себя, как в детском саду, запрещая переговоры с РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Владимира Зеленского, который объявил о запрете для всех политиков Украины вести переговоры с Россией, оставив эту привилегию лишь за собой. Она отметила, что такое поведение главы украинского режима выглядит как сценка из детского сада, где назначают «главного».
«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров». Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера ещё и день рождения наложился», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.
Она отметила, что такое поведение лишь показывает степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками Зеленского.
Напомним, Зеленский сообщил, что главной целью запрета на прямые переговоры с Россией было прекращение сепаратизма на Украине. Он отметил наличие «теневых переговорных коридоров» до введения запрета, которые могли угрожать независимости страны. По его мнению, только он вправе вести переговоры.
ТАСС / AP/Markus Schreiber, Владимир Гердо