В Кузбассе проверяют данные о врачах, якобы выбросивших мужчину из скорой

Следственные органы и прокуратура Кузбасса проверяют сообщения, что водитель скорой помощи выбросил пациента из машины. Пресс-служба следственного управления СК региона сообщила, что данная информация была обнаружена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей, а инцидент произошёл в Центральном районе Кемерово.

«По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом)», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура также начала свою проверку. По её результатам будет принято решение о необходимости применения прокурорских мер.