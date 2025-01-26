В Кузбассе проверяют данные о врачах, якобы выбросивших мужчину из скорой
Следственные органы и прокуратура Кузбасса проверяют сообщения, что водитель скорой помощи выбросил пациента из машины. Пресс-служба следственного управления СК региона сообщила, что данная информация была обнаружена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей, а инцидент произошёл в Центральном районе Кемерово.
«По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом)», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура также начала свою проверку. По её результатам будет принято решение о необходимости применения прокурорских мер.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Озёрске суд постановил заключить под стражу бывшего заведующего отделением психиатрической больницы. В течение пяти лет он незаконно удерживал женщину в учреждении, получив взятку от её родственника. В настоящее время следственные органы проверяют психушку на предмет возможного удержания других пациентов за деньги.
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