Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии на выборах президента республики
Сегодня в Белоруссии проходят очередные выборы президента. Инфоцентр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) посетил и глава страны Александр Лукашенко, взявший с собой собаку Умку. Там с белым шпицем произошёл курьёзный случай.
Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии. Видео © NEWS.BY
Прямую трансляцию из инфоцентра ЦИК вели местные телеканалы. На кадрах видно, как собака следует за своим хозяином. А после останавливается и помечает одну из стен инфоцентра.
Ранее ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися. По последним данным, явка на 12:00 (совпадает с Москвой) составила 56,64%. Таким образом, выборы признаются состоявшимися.