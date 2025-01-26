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Регион
26 января, 11:47

Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии на выборах президента республики

Сегодня в Белоруссии проходят очередные выборы президента. Инфоцентр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) посетил и глава страны Александр Лукашенко, взявший с собой собаку Умку. Там с белым шпицем произошёл курьёзный случай.

Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии. Видео © NEWS.BY

Прямую трансляцию из инфоцентра ЦИК вели местные телеканалы. На кадрах видно, как собака следует за своим хозяином. А после останавливается и помечает одну из стен инфоцентра.

Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 47%
Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 47%

Ранее ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися. По последним данным, явка на 12:00 (совпадает с Москвой) составила 56,64%. Таким образом, выборы признаются состоявшимися.

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NEWS.BY

Алена Пенчугина
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