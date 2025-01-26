Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии на выборах президента республики

Сегодня в Белоруссии проходят очередные выборы президента. Инфоцентр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) посетил и глава страны Александр Лукашенко, взявший с собой собаку Умку. Там с белым шпицем произошёл курьёзный случай.

Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии. Видео © NEWS.BY

Прямую трансляцию из инфоцентра ЦИК вели местные телеканалы. На кадрах видно, как собака следует за своим хозяином. А после останавливается и помечает одну из стен инфоцентра.