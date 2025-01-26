Пятилетнему ребёнку зажало руку на беговой дорожке в детском центре в Москве
В детском развивающем центре NeoKids на Малой Семёновской улице в Москве произошёл инцидент, который мог бы закончиться гораздо хуже. Пятилетний ребёнок, пришедший на занятия, подошёл к детской беговой дорожке, предназначенной для ритмичной ходьбы. Внезапно он сунул руку в механизм и она застряла, пишет SHOT.
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Благодаря их оперативным действиям руку удалось освободить, и, к счастью, серьёзных травм не было.
Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила травму руки, когда поднималась вместе с матерью на эскалаторе станции метро «Ломоносовская». Женщина на пару секунд отвлеклась на другого ребёнка, а малышка уже успела засунуть пальцы в опасный механизм.
Шедеврум / Life.ru