Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 11:39

Пятилетнему ребёнку зажало руку на беговой дорожке в детском центре в Москве

В детском развивающем центре NeoKids на Малой Семёновской улице в Москве произошёл инцидент, который мог бы закончиться гораздо хуже. Пятилетний ребёнок, пришедший на занятия, подошёл к детской беговой дорожке, предназначенной для ритмичной ходьбы. Внезапно он сунул руку в механизм и она застряла, пишет SHOT.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Благодаря их оперативным действиям руку удалось освободить, и, к счастью, серьёзных травм не было.

В Дагестане девочка утонула в бассейне, владелец отделался штрафом
В Дагестане девочка утонула в бассейне, владелец отделался штрафом

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила травму руки, когда поднималась вместе с матерью на эскалаторе станции метро «Ломоносовская». Женщина на пару секунд отвлеклась на другого ребёнка, а малышка уже успела засунуть пальцы в опасный механизм.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar