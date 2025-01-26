НАТО поделится с ЕС секретной информацией по вооружению, пишут СМИ

НАТО собирается передать Евросоюзу (ЕС) и представителям европейской оборонной промышленности секретные сведения о военном производстве. Этот процесс уже запустили, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что речь идёт о секретных показателях производства оружия и техники. В документах будет указано, какое оружие необходимо произвести членам альянса. Авторы материала уточнили, что таким образом военный блок ищет способы убедить компании нарастить военное производство.

Североатлантический альянс уже начал передавать ЕС сведения о «секретных стандартах», пояснили в агентстве. Эти данные должны помочь в достижении «оперативной совместимости» военных стран НАТО. В частности, речь идёт о калибрах вооружений и о согласовании военной терминологии. В материале указано, что новая практика соотносится с видением генсека альянса Марка Рютте. Тот считает, что странам НАТО необходимо перейти к «мышлению военного времени».