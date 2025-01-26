В Орловской области объявлена ракетная опасность
В Орловской области объявлена ракетная опасность. С таким предупреждением выступил губернатор региона Андрей Клычков в соцсетях.
«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Клычков.
Напомним, в середине января случилась массированная атака БПЛА на территории Орловской области. По данным руководителя региона Андрея Клычкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над субъектом 17 украинских дронов.
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