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Регион
26 января, 13:22

В Орловской области объявлена ракетная опасность

В Орловской области объявлена ракетная опасность. С таким предупреждением выступил губернатор региона Андрей Клычков в соцсетях.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Клычков.

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Напомним, в середине января случилась массированная атака БПЛА на территории Орловской области. По данным руководителя региона Андрея Клычкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над субъектом 17 украинских дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Николай Рюмин
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