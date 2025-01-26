Сын Плющенко выиграл турнир в Подмосковье, где был единственным участником

Фигурист Александр Плющенко стал победителем турнира в Красногорске по фигурному катанию, получив за короткую и произвольную программу 160,69 балла. Однако победу ему засчитали бы в любом случае. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

Мать 12-летнего фигуриста рассказала, что это был рабочий прокат перед главными стартами. Яна Рудковская поделилась, что Плющенко-младшего можно поздравить с тем, что он чисто откатал короткую программу, а в произвольной упал только на тройном лутце. Она также заявила, что в том, что у мальчика не было соперников, нет их вины.

«Наш сын живёт и тренируется в Московской области, где очень мало мальчиков по первому спортивному разряду! В других разрядах было примерно от одного до пяти человек», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».