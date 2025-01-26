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26 января, 13:40

Бастрыкин поручил возбудить дело после публикации Life.ru о беспредельщиках из Краснодара

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения людей бандой в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела после публикации Life.ru о противоправных действиях малолетних хулиганов, совершаемых группой несовершеннолетних в Краснодарском крае.

Эта группа подростков занимается порчей общедомового имущества в многоквартирных домах и применяет насилие по отношению как к своим сверстникам, так и к пожилым гражданам. Такие действия вызывают серьёзную озабоченность среди местного населения.

В ответ на эти тревожные сообщения следственные органы СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления по Краснодарскому краю, А.К. Маслову о необходимости возбудить уголовное дело и подготовить доклад о всех установленных обстоятельствах данного инцидента.

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Напомним, в Краснодаре группа подростков создала настоящий кошмар для местных жителей. Эти школьники, в возрасте от 10 до 16 лет, не щадят никого: они разбивают окна, избивают пожилых людей и портят подъезды. Банда насчитывает около 30 участников, а её главаря по прозвищу Рыжий, занимающегося рукопашным боем, уже успели запомнить местные жители.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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