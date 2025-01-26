Бастрыкин поручил возбудить дело после публикации Life.ru о беспредельщиках из Краснодара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела после публикации Life.ru о противоправных действиях малолетних хулиганов, совершаемых группой несовершеннолетних в Краснодарском крае.

Эта группа подростков занимается порчей общедомового имущества в многоквартирных домах и применяет насилие по отношению как к своим сверстникам, так и к пожилым гражданам. Такие действия вызывают серьёзную озабоченность среди местного населения.

В ответ на эти тревожные сообщения следственные органы СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления по Краснодарскому краю, А.К. Маслову о необходимости возбудить уголовное дело и подготовить доклад о всех установленных обстоятельствах данного инцидента.