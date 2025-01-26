Бастрыкин поручил возбудить дело после публикации Life.ru о беспредельщиках из Краснодара
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения людей бандой в Краснодаре
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела после публикации Life.ru о противоправных действиях малолетних хулиганов, совершаемых группой несовершеннолетних в Краснодарском крае.
Эта группа подростков занимается порчей общедомового имущества в многоквартирных домах и применяет насилие по отношению как к своим сверстникам, так и к пожилым гражданам. Такие действия вызывают серьёзную озабоченность среди местного населения.
В ответ на эти тревожные сообщения следственные органы СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления по Краснодарскому краю, А.К. Маслову о необходимости возбудить уголовное дело и подготовить доклад о всех установленных обстоятельствах данного инцидента.
Напомним, в Краснодаре группа подростков создала настоящий кошмар для местных жителей. Эти школьники, в возрасте от 10 до 16 лет, не щадят никого: они разбивают окна, избивают пожилых людей и портят подъезды. Банда насчитывает около 30 участников, а её главаря по прозвищу Рыжий, занимающегося рукопашным боем, уже успели запомнить местные жители.
Kandinsky 3.1 / Life.ru