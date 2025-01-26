«Опасаются расправы»: Дания отказалась выдать Украине подозреваемого в шпионаже россиянина

Суд в Дании отказался экстрадировать на Украину якобы подозреваемого в шпионаже гражданина России и обвиняемого в краже драгоценностей жителя Незалежной. Об этом сообщает агентство Ritzau, ссылаясь на заявление Апелляционной комиссии.

«Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже. Во всяком случае, пока что. Причина в том, что западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина. Суд также отказался экстрадировать украинца, который у себя на родине обвиняется в краже драгоценностей и наличных средств в ходе четырёх эпизодов взломов», — указано в материале.

Датский суд, по данным агентства, опасается, что в случае экстрадиции указанные лица могут быть подвергнуты бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, пытки — не исключение. Авторы статьи уточнили, что Украина предоставляла гарантии соблюдения прав человека в отношении этих граждан. Однако суд это не убедило. Агентство передаёт, что в декабре прошлого года обвинению разрешили подать заявления в Верховный суд с требованием экстрадиции россиянина и украинца в Незалежную.