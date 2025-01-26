На 12 неделе: В США забеременела 76-летняя бабуля

Пожилая женщина в США забеременела в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Авторы материала уточнили, что пенсионерка обратилась в больницу с жалобами на головокружение. Однако врачи сообщили, что она находится на 12-й неделе беременности и станет матерью. Пожилая женщина решила оставить ребёнка.

Эта новость разлетелась по соцсетям и вызвала настоящий ажиотаж в обществе. Возможно, американка получит статус самой возрастной мамы в мире.