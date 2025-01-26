На 12 неделе: В США забеременела 76-летняя бабуля
The Sun: В США 76-летняя женщина случайно узнала о беременности от врачей
Пожилая женщина в США забеременела в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание The Sun.
Авторы материала уточнили, что пенсионерка обратилась в больницу с жалобами на головокружение. Однако врачи сообщили, что она находится на 12-й неделе беременности и станет матерью. Пожилая женщина решила оставить ребёнка.
Эта новость разлетелась по соцсетям и вызвала настоящий ажиотаж в обществе. Возможно, американка получит статус самой возрастной мамы в мире.
А ранее Life.ru писал, что россиянка в 36 лет родила 10-го ребёнка, который оказался богатырём. В подмосковном Минздраве рассказали, что роды прошли без осложнений.
Kandinsky 3.1 / Life.ru