Пришёл с канистрой: Неизвестный поджёг автозаправку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестного, который поджёг автозаправку. Об этом сообщает SHOT.

Момент поджога заправки в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, мужчина пришёл на заправку на Всесоюзной улице около 22:57 вечера, облил её жидкостью из канистры, после чего поджёг и скрылся в неизвестном направлении. Огонь почти сразу обнаружил сотрудник. Пламя удалось ликвидировать, пострадавших нет. В настоящее время АЗС временно закрыта. Подозреваемого ищут.