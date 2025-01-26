Пришёл с канистрой: Неизвестный поджёг автозаправку в Ростове-на-Дону
SHOT: В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестного, который поджёг заправку
В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестного, который поджёг автозаправку. Об этом сообщает SHOT.
Момент поджога заправки в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, мужчина пришёл на заправку на Всесоюзной улице около 22:57 вечера, облил её жидкостью из канистры, после чего поджёг и скрылся в неизвестном направлении. Огонь почти сразу обнаружил сотрудник. Пламя удалось ликвидировать, пострадавших нет. В настоящее время АЗС временно закрыта. Подозреваемого ищут.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре за поджог трёх ресторанов был задержан 19-летний местный житель. Злоумышленник утверждает, что пошёл на это по указанию неизвестных после взлома его аккаунта и угроз, а направлял его некий украинский специалист, который обещал 35 тысяч рублей.
SHOT