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26 января, 16:42

Пришёл с канистрой: Неизвестный поджёг автозаправку в Ростове-на-Дону

SHOT: В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестного, который поджёг заправку

В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестного, который поджёг автозаправку. Об этом сообщает SHOT.

Момент поджога заправки в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, мужчина пришёл на заправку на Всесоюзной улице около 22:57 вечера, облил её жидкостью из канистры, после чего поджёг и скрылся в неизвестном направлении. Огонь почти сразу обнаружил сотрудник. Пламя удалось ликвидировать, пострадавших нет. В настоящее время АЗС временно закрыта. Подозреваемого ищут.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре за поджог трёх ресторанов был задержан 19-летний местный житель. Злоумышленник утверждает, что пошёл на это по указанию неизвестных после взлома его аккаунта и угроз, а направлял его некий украинский специалист, который обещал 35 тысяч рублей.

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Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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