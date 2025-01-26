Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 19:13
5439

«Просто сумасшедший»: Советский биатлонист поставил диагноз украинскому фигуристу-русофобу

Чемпион ОИ Васильев словами «просто сумасшедший» описал выпад украинца Колесника

Вадим Колесник. Обложка © ТАСС / AP / Mikko Stig

Вадим Колесник. Обложка © ТАСС / AP / Mikko Stig

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении выступающего за США украинского фигуриста Вадима Колесника опротестовать допуск россиян к отбору на ОИ-2026. По мнению отечественного спортсмена, уроженец Харькова может либо не иметь достаточной информации о текущих событиях, либо демонстрировать неадекватное поведение.

«Появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России. Людей малоинформированных о происходящих событиях и подверженных воздействию западной антироссийской пропаганды. Или просто сумасшедший», — сказал Васильев в беседе с РИА «Новости».

«В какой-то степени справедливое решение»: Чемпионка Дюамель прокомментировала допуск фигуристов РФ
«В какой-то степени справедливое решение»: Чемпионка Дюамель прокомментировала допуск фигуристов РФ

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ранее разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в олимпийской квалификации под нейтральным флагом. В связи с этим Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) и Союз конькобежцев РФ (СКР) могут выбрать по одному атлету для каждого вида программы. Заявки можно подавать с 1 по 28 февраля 2025 года.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Фигурное катание
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar