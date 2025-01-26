«Просто сумасшедший»: Советский биатлонист поставил диагноз украинскому фигуристу-русофобу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении выступающего за США украинского фигуриста Вадима Колесника опротестовать допуск россиян к отбору на ОИ-2026. По мнению отечественного спортсмена, уроженец Харькова может либо не иметь достаточной информации о текущих событиях, либо демонстрировать неадекватное поведение.

«Появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России. Людей малоинформированных о происходящих событиях и подверженных воздействию западной антироссийской пропаганды. Или просто сумасшедший», — сказал Васильев в беседе с РИА «Новости».