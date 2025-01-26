В ДНР из-за ударов ВСУ ранена мирная жительница

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки совершили более десяти атак на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) с использованием артиллерии и БПЛА. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Со стороны вооружённых формирований Украины совершены более 10 атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА», — уточнил глава региона.

В результате ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения. Также повреждён объект гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки.