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Регион
26 января, 19:52

Кадыров анонсировал отправку пяти бронепикапов в зону СВО

Бронированные пикапы Changan. Обложка © VK / Ramzan Kadyrov

Бронированные пикапы Changan. Обложка © VK / Ramzan Kadyrov

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о скорой отправке пяти бронированных пикапов Changan в зону специальной военной операции. Автомобили для наших защитников приобрёл зампредседателя правительства республики Висхан Мацуев.

Кадыров лично осмотрел машины и убедился в их пригодности для работы в условиях боевых действий. По мнению чиновника, пикапы облегчат выполнение поставленных командованием задач.

«Машины добротные, повышенной проходимости, их бронирование соответствует стандарту В4. Уверен, что переданные автомобили будут полезными для наших воинов», — подчеркнул глава Чечни.

Пикапы перед отправкой в зону СВО. Видео © VK / Ramzan Kadyrov

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Ранее Кадыров рассказал об очередной успешной операции бойцов спецназа «Ахмат». Вместе со СКАД 607 «Горец» им удалось обнаружить и уничтожить спецтранспорт и живую силу противника.

Анатолий Цейко
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