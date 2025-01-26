Кадыров анонсировал отправку пяти бронепикапов в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о скорой отправке пяти бронированных пикапов Changan в зону специальной военной операции. Автомобили для наших защитников приобрёл зампредседателя правительства республики Висхан Мацуев.

Кадыров лично осмотрел машины и убедился в их пригодности для работы в условиях боевых действий. По мнению чиновника, пикапы облегчат выполнение поставленных командованием задач.

«Машины добротные, повышенной проходимости, их бронирование соответствует стандарту В4. Уверен, что переданные автомобили будут полезными для наших воинов», — подчеркнул глава Чечни.

Пикапы перед отправкой в зону СВО. Видео © VK / Ramzan Kadyrov