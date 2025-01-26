Кадыров анонсировал отправку пяти бронепикапов в зону СВО
Бронированные пикапы Changan. Обложка © VK / Ramzan Kadyrov
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о скорой отправке пяти бронированных пикапов Changan в зону специальной военной операции. Автомобили для наших защитников приобрёл зампредседателя правительства республики Висхан Мацуев.
Кадыров лично осмотрел машины и убедился в их пригодности для работы в условиях боевых действий. По мнению чиновника, пикапы облегчат выполнение поставленных командованием задач.
«Машины добротные, повышенной проходимости, их бронирование соответствует стандарту В4. Уверен, что переданные автомобили будут полезными для наших воинов», — подчеркнул глава Чечни.
Пикапы перед отправкой в зону СВО. Видео © VK / Ramzan Kadyrov
Ранее Кадыров рассказал об очередной успешной операции бойцов спецназа «Ахмат». Вместе со СКАД 607 «Горец» им удалось обнаружить и уничтожить спецтранспорт и живую силу противника.