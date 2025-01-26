Российские киберспортсмены стали чемпионами турнира по CS2 и сорвали куш
Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире по Counter-Strike 2
Команда Team Spirit с кубком. Обложка © YouTube / BLAST Premier
Российская команда Team Spirit стала чемпионом международного киберспортивного турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2. В гранд-финале геймеры встретились с турецкой Eternal Fire, одолев соперников со счётом 3:1. Гонорар победителей составил около 288 тысяч долларов.
Команды сыграли четыре карты: Anubis (14:16), Nuke (13:6), Dust 2 (13:3) и Mirage (13:8). Team Spirit в финале представляли Борис Воробьёв, Леонид Вишняков, Данил Крышковец и Дмитрий Соколов из России, а также Мирослав Плахотя с Украины. Звездой последнего дня турнира стал Соколов со суммарной статистикой KD 78-39.
Напомним, что в полуфинале Team Spirit обошла украинскую команду Natus Vincere, которая была признана лучшей по итогам 2024 года.
В декабре 2024 года парни из Team Spirit также выиграли турнир Shanghai Major 2024. Та победа принесла киберспортсменам полмиллиона долларов.