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26 января, 20:06

Российские киберспортсмены стали чемпионами турнира по CS2 и сорвали куш

Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире по Counter-Strike 2

Команда Team Spirit с кубком. Обложка © YouTube / BLAST Premier

Команда Team Spirit с кубком. Обложка © YouTube / BLAST Premier

Российская команда Team Spirit стала чемпионом международного киберспортивного турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2. В гранд-финале геймеры встретились с турецкой Eternal Fire, одолев соперников со счётом 3:1. Гонорар победителей составил около 288 тысяч долларов.

Команды сыграли четыре карты: Anubis (14:16), Nuke (13:6), Dust 2 (13:3) и Mirage (13:8). Team Spirit в финале представляли Борис Воробьёв, Леонид Вишняков, Данил Крышковец и Дмитрий Соколов из России, а также Мирослав Плахотя с Украины. Звездой последнего дня турнира стал Соколов со суммарной статистикой KD 78-39.

Напомним, что в полуфинале Team Spirit обошла украинскую команду Natus Vincere, которая была признана лучшей по итогам 2024 года.

Российский киберспортсмен признан лучшим игроком года в CS2
Российский киберспортсмен признан лучшим игроком года в CS2

В декабре 2024 года парни из Team Spirit также выиграли турнир Shanghai Major 2024. Та победа принесла киберспортсменам полмиллиона долларов.

Анатолий Цейко
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