В Воронежской и Орловской областях уничтожены вражеские БПЛА

В результате скоординированных действий сил ПВО и РЭБ над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Обломки БПЛА рухнули в двух районах и одном городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. Угроза атаки дронов в регионе сохраняется.

Ещё один вражеский беспилотник подавили в Орловской области при помощи РЭБ, рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать, оперативные службы работают на месте происшествия», — написал глава региона.