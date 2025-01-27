Украинский БПЛА пытался взорвать нефтезавод в Тверской области

Власти Тверской области сообщили о пресечении попытки украинского дрона атаковать территорию региона. В результате атаки никто не пострадал, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя.

По данным SHOT, боевики ВСУ, предварительно, пытались атаковать местную нефтебазу. Для этих целей мог быть задействован беспилотник самолётного типа «Лютый».