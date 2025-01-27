Украинский БПЛА пытался взорвать нефтезавод в Тверской области
В результате атаки украинского дрона на Тверскую область никто не пострадал
Власти Тверской области сообщили о пресечении попытки украинского дрона атаковать территорию региона. В результате атаки никто не пострадал, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя.
По данным SHOT, боевики ВСУ, предварительно, пытались атаковать местную нефтебазу. Для этих целей мог быть задействован беспилотник самолётного типа «Лютый».
Отражать атаку дронов этой ночью пришлось и расчётам ПВО и РЭБ в Воронежской и Орловской областях. К счастью, воздушные цели были поражены.
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