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Регион
26 января, 23:01

Украинский БПЛА пытался взорвать нефтезавод в Тверской области

В результате атаки украинского дрона на Тверскую область никто не пострадал

Власти Тверской области сообщили о пресечении попытки украинского дрона атаковать территорию региона. В результате атаки никто не пострадал, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя.

По данным SHOT, боевики ВСУ, предварительно, пытались атаковать местную нефтебазу. Для этих целей мог быть задействован беспилотник самолётного типа «Лютый».

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Отражать атаку дронов этой ночью пришлось и расчётам ПВО и РЭБ в Воронежской и Орловской областях. К счастью, воздушные цели были поражены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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