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27 января, 04:40

Перечислены опасные патологии, которые скрываются за безобидным шумом в ушах

Врач Попов: Постоянный шум в ушах может быть симптомом мигрени

Шум в ушах — знакомая многим история, которая зачастую даже не воспринимается всерьёз. В большинстве случаев посторонние звуки действительно не являются поводом для паники. Однако иногда гул может свидетельствовать и о серьёзных недугах, рассказал Life.ru главврач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения» Алексей Попов.

По словам собеседника издания, чаще всего шум в ушах вызван серной пробкой. О её наличии подскажут в том числе налёт в ушах и снижение слуха. Удалять пробку должен оториноларинголог, так как самостоятельное вмешательство может усугубить проблему. Вторая возможная причина гула — так называемый звуковой шок.

Звуковой шок — нормальное явление, например, когда вы провели вечер на концерте, где музыка оказалась слишком громкой. Если шум не проходит в течение нескольких дней, стоит посетить отоларинголога. Но стоит помнить: если часто подвергать организм звуковому шоку, может возникнуть тиннитус — заболевание, при котором шум в ушах беспокоит регулярно и без повода

Алексей Попов

Основатель и главный врач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения»

Звуковой шок — нормальное явление, например, когда вы провели вечер на концерте, где музыка оказалась слишком громкой. Если шум не проходит в течение нескольких дней, стоит посетить отоларинголога. Но стоит помнить: если часто подвергать организм звуковому шоку, может возникнуть тиннитус — заболевание, при котором шум в ушах беспокоит регулярно и без повода
Звуковой шок — нормальное явление, например, когда вы провели вечер на концерте, где музыка оказалась слишком громкой. Если шум не проходит в течение нескольких дней, стоит посетить отоларинголога. Но стоит помнить: если часто подвергать организм звуковому шоку, может возникнуть тиннитус — заболевание, при котором шум в ушах беспокоит регулярно и без повода

Ещё одним источником беспокоящих звуков может стать частый стресс, возникающий на фоне семейных неурядиц или конфликтов на работе. Также причиной шума иногда оказываются проблемы с давлением и нарушение кровообращения. В первом случае поможет визит к неврологу, во втором — к кардиологу.

«Шум в ушах может быть побочным явлением мигрени. Заболевание нарушает кровообращение и повышает чувствительность нервных окончаний, что может вызвать звуковые галлюцинации, включая шум в ушах. Невролог поможет скорректировать план лечения мигрени и избавить от симптома», — поделился Попов.

Если всё перечисленное не помогло, и гул продолжает наводить тревогу, стоит обратить внимание на височно-нижнечелюстной сустав. Когда шум сопровождается болями в челюсти или щёлканьем, самое время записаться к стоматологу или ортопеду. Наконец, причиной посторонних звуков могут оказаться медикаменты, а точнее — их побочные эффекты.

«Чтобы скорректировать дозировку или заменить препарат, нужно обратиться к терапевту», — подытожил главврач.

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Ещё один безобидный симптом, способный обернуться проблемами со здоровьем, — заложенность носа. По словам специалистов, если вовремя не обратить внимание на эту проблему, она может развиться в более серьёзные недуги.

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Life.ru / Шедеврум

Андрей Горяничев
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