Конфликт на Украине принёс американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) рекордную прибыль от реализации экспорта вооружений. Как сообщает французское издание Ouest-France, продажи американского оружия за рубеж в 2024 году выросли на 29%, достигнув суммы 318,7 миллиарда долларов.

По данным издания, беспрецедентный рост связан не только с прямыми поставками вооружений Киеву, но и с увеличением спроса со стороны других стран, которые пытаются скомпенсировать потери собственных ресурсов из-за поддержки Незалежной. Американский ВПК ожидает сохранения высоких темпов роста прибыли, по крайней мере в первом квартале 2025 года.