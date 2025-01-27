Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 02:06

Конфликт крутится, баксы мутятся: ВПК США заработал на «проекте Украина» рекордную сумму

OF: США установили рекорд по продажам оружия благодаря конфликту на Украине

Конфликт на Украине принёс американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) рекордную прибыль от реализации экспорта вооружений. Как сообщает французское издание Ouest-France, продажи американского оружия за рубеж в 2024 году выросли на 29%, достигнув суммы 318,7 миллиарда долларов.

По данным издания, беспрецедентный рост связан не только с прямыми поставками вооружений Киеву, но и с увеличением спроса со стороны других стран, которые пытаются скомпенсировать потери собственных ресурсов из-за поддержки Незалежной. Американский ВПК ожидает сохранения высоких темпов роста прибыли, по крайней мере в первом квартале 2025 года.

На Украине снова нашли крайних во всех проблемах ВСУ, на этот раз досталось НАТО
На Украине снова нашли крайних во всех проблемах ВСУ, на этот раз досталось НАТО

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружений киевскому режиму. Также он вновь выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar