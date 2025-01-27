«Слишком знакомо»: Польша испытала флешбэк после призыва Маска к немцам не винить себя за прошлое
Туск осудил Маска за слова о лишнем внимании к чувству вины немцев за предков
Премьер-министр Польши Дональд Туск остался недоволен заявлением Илона Маска, который призвал немцев не винить себя в преступлениях нацистов. Глава кабмина назвал слова миллиардера «слишком знакомыми и зловещими».
Напомним, что американец высказался на этот счёт на недавнем митинге партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По словам бизнесмена, в ФРГ чрезмерно акцентируют внимание на чувстве вины за действия предков. Дети не должны нести ответственность за поступки своих родителей или дедушек и бабушек, уверен Маск.
«Слова о «Великой Германии» и «необходимости забыть вину Германии за преступления нацистов», которые мы услышали от главных действующих лиц митинга AfD, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима», — возмутился Туск.
Ранее Маск стал героем ещё одного скандала, связанного с нацизмом. В ходе выступления по случаю инаугурации Дональда Трампа он вскинул правую руку вверх, повторив жест гитлеровцев.
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