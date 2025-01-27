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Регион
27 января, 05:30

Российский «Ураган» стал ночным сюрпризом для ВСУшников под Красноармейском

В МО показали ночную работу расчёта РСЗО «Ураган» на Красноармейском направлении

Расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают денно и нощно сокращать численность боевиков ВСУ. Один из последних ударов 220-мм снарядами по опорному пункту противника на Красноармейском направлении был запечатлён на видео, которое опубликовало Минобороны России.

Боевая работа расчёта РСЗО «Ураган». Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что огонь РСЗО корректировался при помощи беспилотников. Также «птички» фиксировали точные попадания по цели.

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Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли очередной удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. «Искандер» разнёс 65-й цех предприятия, в котором производились силовые установки для авиационной техники.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Цейко
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