Российский «Ураган» стал ночным сюрпризом для ВСУшников под Красноармейском

Расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают денно и нощно сокращать численность боевиков ВСУ. Один из последних ударов 220-мм снарядами по опорному пункту противника на Красноармейском направлении был запечатлён на видео, которое опубликовало Минобороны России.

Боевая работа расчёта РСЗО «Ураган». Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что огонь РСЗО корректировался при помощи беспилотников. Также «птички» фиксировали точные попадания по цели.