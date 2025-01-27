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Регион
27 января, 04:34

Силы ПВО поразили зенитным огнём 32 дрона ВСУ в пяти регионах России за ночь

В ночь на 27 января российским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, дроны ликвидировали в пяти регионах страны.

Наибольшее количество беспилотников — 15 единиц — нейтрализовано над Воронежской областью. В Белгородской области рухнули 11 дронов, а ещё четыре — в Курской. По одному аппарату сбили в Орловской и Тверской областях.

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Ранее Life.ru сообщал, что возможной целью сбитого под Тверью беспилотника мог стать местный НПЗ. Предположительно, ВСУ атаковали регион дроном самолётного типа «Лютый».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Тимур Хингеев
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