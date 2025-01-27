ФСБ вскрыла торговлю данными в российской налоговой инспекции
В Новосибирске задержали налоговиков по подозрению в разглашении налоговой тайны
В Новосибирской области задержали двух действующих и одного бывшего сотрудника межрайонной инспекции ФНС России № 20. Они подозреваются в сборе и разглашении налоговой тайны. Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело.
В Новосибирской области задержаны сотрудники налоговой инспекции за разглашение налоговой тайны. Видео © Telegram / Экстренный НСК
В 2023-2024 годах бывший сотрудник налоговой инспекции подкупил действующих инспекторов и получил доступ к служебной информации о банковских счетах четырёх коммерческих организаций. Также ему были доступны данные о более чем 40 тысячах вновь зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В эти сведения входили персональные данные учредителей, директоров и физических лиц.
«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК России (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну) и жителя региона по ч. 1 ст.183 УК России (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну)», — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.
Преступление смогли выявить сотрудники УФСБ России по региону и областная служба собственной безопасности ИФНС России. На данный момент следствие проводит комплекс проверок, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Фигурантам дела назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В качестве обеспечительных мер принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемых, стоимость которого составляет пять миллионов рублей.
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