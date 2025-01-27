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Регион
27 января, 07:11
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Зурабишвили обратилась к Трампу с тайной просьбой о России

The Hill: Зурабишвили попросила Трампа заняться Грузией, чтобы навредить России

Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S

Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается натравить президента США Дональда Трампа на Россию. Во время встречи в Париже она просила американского лидера заняться Грузией, чтобы навредить Москве, пишет The Hill.

«Её идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...», — пишет издание.

По сведениям журналистов, на встрече во Франции она убеждала Трампа в том, что Грузия является стратегически важным регионом, о котором США не должны забыть. Зурабишвили уверяла Трампа, что «Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешёл к Москве».

Зурабишвили пообщалась с Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в декабре 2024 года на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара. Во время беседы она назвала американского президента «другом грузинского народа».

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Андрей Бражников
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