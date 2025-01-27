Зурабишвили обратилась к Трампу с тайной просьбой о России
The Hill: Зурабишвили попросила Трампа заняться Грузией, чтобы навредить России
Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается натравить президента США Дональда Трампа на Россию. Во время встречи в Париже она просила американского лидера заняться Грузией, чтобы навредить Москве, пишет The Hill.
«Её идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...», — пишет издание.
По сведениям журналистов, на встрече во Франции она убеждала Трампа в том, что Грузия является стратегически важным регионом, о котором США не должны забыть. Зурабишвили уверяла Трампа, что «Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешёл к Москве».
Зурабишвили пообщалась с Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в декабре 2024 года на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара. Во время беседы она назвала американского президента «другом грузинского народа».