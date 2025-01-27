В Энгельсе отменили режим ЧС после устранения пожара из-за атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области власти отменили режим ЧС межмуниципального уровня, который был введён после массированной атаки украинских беспилотников. Глава Энгельского района Михаил Исаев утвердил соответствующее решение, говорится на сайте администрации района.

«Отменить с 10:00 (09:00 мск) 27 января 2025 года режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Энгельсского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в тексте.

В документе поясняется, что отмена режима ЧС связана с окончанием работ по ликвидации последствий пожара на заводе, атакованном украинскими дронами. Сейчас в муниципалитете действует только режим повышенной готовности для органов управления.