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Регион
27 января, 08:27

«Россети» просят предотвратить банкротство сибирской «дочки» с помощью реформы

Компания «Россети» обеспокоена в связи со скверным финансовым положением своего филиала «Россети Сибирь», для предотвращения банкротства она просит утвердить реформу тарифов. Об этом сказано в тексте письма главы компании Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.

«В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году «Россети Сибирь» будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ», — передаёт газета «Коммерсантъ» содержание письма.

В тексте говорится, что компания понесла убытки из-за тарифных решений, которые не признают обоснованность ряда затрат. Уточняется, что речь идёт о сумме убытков в более чем 24 миллиарда рублей.

Рюмин видит решение проблемы в передаче тарифных полномочий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и создании единой тарифной зоны, в которую войдут регионы Сибири. В ФАС заявили, что правительство рассматривает возможные исходы такой реорганизации для потребителей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что аналитики предрекают застройщикам массовые банкротства уже в этом году. При этом строительные проекты, как сообщается, всё равно будут доведены до конца, поскольку застройкой займутся другие девелоперы.

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Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Владимир Озеров
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