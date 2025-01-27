«Россети» просят предотвратить банкротство сибирской «дочки» с помощью реформы
Компания «Россети» обеспокоена в связи со скверным финансовым положением своего филиала «Россети Сибирь», для предотвращения банкротства она просит утвердить реформу тарифов. Об этом сказано в тексте письма главы компании Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.
«В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году «Россети Сибирь» будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ», — передаёт газета «Коммерсантъ» содержание письма.
В тексте говорится, что компания понесла убытки из-за тарифных решений, которые не признают обоснованность ряда затрат. Уточняется, что речь идёт о сумме убытков в более чем 24 миллиарда рублей.
Рюмин видит решение проблемы в передаче тарифных полномочий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и создании единой тарифной зоны, в которую войдут регионы Сибири. В ФАС заявили, что правительство рассматривает возможные исходы такой реорганизации для потребителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что аналитики предрекают застройщикам массовые банкротства уже в этом году. При этом строительные проекты, как сообщается, всё равно будут доведены до конца, поскольку застройкой займутся другие девелоперы.
Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio