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27 января, 07:57

Растирание спиртом и йодные сеточки: 8 убийственных советов бабушек, которые лучше забыть

Педиатр Даутова: Растирание спиртом и уксусом детей может привести к ожогам

Некоторые народные методы лечения простуды могут оказаться не только неэффективными, но и опасными для здоровья. Особенно, если речь идёт о детях, заявила педиатр Елизавета Даутова.

Она отметила, что главная опасность народных методов в том, что из-за них люди откладывают поход к врачу, что может усугубить течение болезни. Кроме того, большая часть из подобных «припарок» научно не подтверждена и не имеет доказательной базы.

«Часто родители используют народные методы лечения, так как боятся привыкания к лекарственным препаратам, побочных эффектов или считают народные средства «мягкими». Однако все зарегистрированные препараты прошли достаточное количество проверок и исследований, а травы и прочие методы — нет», — подчеркнула Даутова в разговоре с «Газетой.ru».

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Среди самых опасных народных методов педиатр назвала растирание тела спиртом или уксусной кислотой. Это может привести к ожогам и раздражению кожи, а также к всасыванию токсичных веществ в организм. Вдыхание паров спирта и уксуса чревато отравлением ребёнка.

Кроме того, нельзя дышать над картошкой и горячим паром. Есть риск получить ожог дыхательных путей и гиперсекрецию слизи, что ухудшит состояние. Применение сока лимона, чеснока и лука при лечении насморка может привести к аллергии, кровотечениям и ожогам. Опасны также перцовые пластыри, йодные сеточки и горячие банки. Они могут повредить кожный покров и вызвать воспалительную реакцию. Педиатр не рекомендует ходить с детьми и в соляные пещеры — вдыхание мелкодисперсной соли приводит к бронхоспазму.

Ранее педиатр объяснила, можно ли простуженному ребёнку гулять зимой. Если у малыша нет температуры и кашля, то свежий воздух даже полезен для выздоровления. Однако следует проконтролировать, чтобы ребёнок не вспотел и не замёрз. Также следует воздержаться от общения со сверстниками, чтобы их не заразить.

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freepik

Алёна Зиновьева
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