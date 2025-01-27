В Нью-Йорке стартовали ядерные учения
В штате Нью-Йорк в США начались учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов, их проводят в окрестностях американского города Скенектади с 26 по 31 января. Об этом сообщает ФБР.
Учения межведомственные: в них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные и службы по управлению ЧС. Манёвры должны повысить «оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента» в США и за границей.
Местных жителей уже попросили не беспокоиться из-за присутствия военных и самолётов.
А прошлой осенью в Европе прошли учения ядерных сил НАТО под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них были задействованы около 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и до 60 военных самолётов. Среди них — реактивные носители ядерного оружия, бомбардировщики, истребители, самолеты-заправщики, а также разведывательные и радиоэлектронные борты.
Midjourney/ Life.ru