В Нью-Йорке стартовали ядерные учения

В штате Нью-Йорк в США начались учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов, их проводят в окрестностях американского города Скенектади с 26 по 31 января. Об этом сообщает ФБР.

Учения межведомственные: в них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные и службы по управлению ЧС. Манёвры должны повысить «оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента» в США и за границей.

Местных жителей уже попросили не беспокоиться из-за присутствия военных и самолётов.