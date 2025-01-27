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Регион
27 января, 08:16

В России педагог сдала в полицию студентку, макнувшую её в торт лицом

В Северной Осетии педагог заявил на студентку в полицию из-за подарка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flotsam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flotsam

Во Владикавказе педагог обратилась в полицию с заявлением на студентку из-за подарка на день рождения. Об этом сообщает Mash Gor.

По информации Telegram-канала, ученица вручила преподавателю торт со свечками, предложила их задуть и в шутливой форме макнула именинницу в угощение лицом. Сначала розыгрыш вызвал у педагога смех, и она даже поблагодарила студентку за такой сюрприз, однако на следующий день решила подать заявление в полицию, утверждая, что получила травму носовой перегородки.

Позже преподавательница изменила решение и отозвала заявление. Подробности выясняются.

10 смешных случаев, когда именинники получали праздничные торты, но им было совсем не до веселья
10 смешных случаев, когда именинники получали праздничные торты, но им было совсем не до веселья

Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму во время празднования дня рождения друзья толкнули именинницу лицом в торт, но внутри оказался штырь. Девушка сильно пострадала, получив ранение глаза.

Марина Фещенко
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