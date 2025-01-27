В России педагог сдала в полицию студентку, макнувшую её в торт лицом

Во Владикавказе педагог обратилась в полицию с заявлением на студентку из-за подарка на день рождения. Об этом сообщает Mash Gor .

По информации Telegram-канала, ученица вручила преподавателю торт со свечками, предложила их задуть и в шутливой форме макнула именинницу в угощение лицом. Сначала розыгрыш вызвал у педагога смех, и она даже поблагодарила студентку за такой сюрприз, однако на следующий день решила подать заявление в полицию, утверждая, что получила травму носовой перегородки.