Российских школьников призвали не брать в вузы за «преступления против государства»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой о введении запрета поступать в государственные вузы и колледжи для тех подростков, которые совершили правонарушения в отношении военнослужащих ВС РФ. Политик сообщил об этом на правительственном заседании и призвал запустить общественные дискуссии.

«Нужно сказать ребёнку: «Тебе кажется, ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или где‑то высказался, а у тебя жизнь‑то изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону. Если это в семье происходит и семья обращается за государственной поддержкой, то нужно рассмотреть, насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые вместе со школой не могут воспитать ребёнка», — сказал чиновник.

Гладков добавил, что нужно задуматься о введении серьёзной ответственности для таких школьников и подумать о том, как предотвращать подобное в будущем. По его мнению, если совершается «преступление против государства», значит, семья не смогла воспитать ребёнка, поэтому государство должно задуматься, оказывать ли поддержку такой семье. Белгородский губернатор считает, что таким детям нужно поступать в частные вузы. Глава региона призвал подключиться к обсуждению прокуратуру, отметив, что власти не хотят ограничивать возможности для развития детей. По его мнению, сейчас несовершеннолетние уверены, что им всё простят из-за возраста. Так быть не должно, уверен он. Гладков призывает разъяснить детям, что после «преступлений в отношении государства» начинаются необратимые изменения в жизни.