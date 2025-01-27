Многодетная мать из Башкирии отправилась на СВО и начала спасать раненых бойцов

В зону специальной военной операции (СВО) на Украину отправилась многодетная мать из Башкирии. Татьяна Калашникова уехала на фронт в июне 2023 года, оставив в своём родном крае троих детей и работу медсестры в поликлинике. Об этом рассказал глава города Агидель Денис Ирназаров.

Многодетная мать из Башкирии Татьяна Калашникова. Обложка © VK / Денис Ирназаров

«Сегодня она — старшая медсестра госпиталя на передовой. В её обязанности входит не только оказание медицинской помощи раненым, но и организационная работа в госпитале — ведение документации, обеспечение расходными материалами и создание комфортных условий для работы. На боевом слаживании Татьяне дали позывной «Звезда», потому что пациенты отмечают, как она сияет добротой и любовью, выполняя свою работу», — рассказал Ирназаров.

Сама Татьяна заявила, что сейчас для неё главная награда — это залеченные раны бойцов, а также их радостные и благодарные лица. На данный момент «Звезда» является военнослужащей медицинской роты имени Ахмеда Давлетова.