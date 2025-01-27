Даже если Владимир Зеленский лишится властных полномочий, то автоматического наступления мира на Украине не произойдёт, поэтому исключительно Россия может стать гарантом стабильности, безопасности и спокойствия на украинской территории. Об этом сказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Устранение Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция. Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу», — написал он в авторской колонке для портала «Смотрим.ру».

По его словам, любой другой глава Украины, помимо Зеленского, будет такой же марионеткой в игре Запада и не будет продвигать никакую принципиально новую позицию. Медведчук уверен, что исключительно российские войска способны достойно завершить проблемную ситуацию с Украиной и установить мир.