Родители в Подмосковье оставили пятиклассника одного дома, а вечером нашли его холодный труп

В подмосковном Орехово-Зуеве найден мёртвым 11-летний мальчик, который весь день не отвечал на звонки родителей. О страшном инциденте сообщает «Рен-ТВ».

Утром 26 января родители мальчика ушли на работу, а их сын остался спать дома. Мать несколько раз звонила ребёнку, чтобы спросить, как его день и как у него дела, но тот не брал трубку.

«Сначала думали, что он просто не слышит телефон, играет в компьютер», — уточнил источник.

В итоге родительницу насторожило, что сын так долго не выходит на связь. Тогда женщина попросила сестру зайти в квартиру и проверить, как там подросток и почему тот игнорирует звонки. В жилище семейства родственница обнаружила страшную находку — там лежало бездыханное тело племянника. Женщина вызвала правоохранителей.

По факту случившегося начата проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства гибели 11-летнего мальчика.