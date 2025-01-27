Родители в Подмосковье оставили пятиклассника одного дома, а вечером нашли его холодный труп
«Рен-ТВ»: Тело 11-летнего подростка нашли в квартире в Орехово-Зуево
В подмосковном Орехово-Зуеве найден мёртвым 11-летний мальчик, который весь день не отвечал на звонки родителей. О страшном инциденте сообщает «Рен-ТВ».
Утром 26 января родители мальчика ушли на работу, а их сын остался спать дома. Мать несколько раз звонила ребёнку, чтобы спросить, как его день и как у него дела, но тот не брал трубку.
«Сначала думали, что он просто не слышит телефон, играет в компьютер», — уточнил источник.
В итоге родительницу насторожило, что сын так долго не выходит на связь. Тогда женщина попросила сестру зайти в квартиру и проверить, как там подросток и почему тот игнорирует звонки. В жилище семейства родственница обнаружила страшную находку — там лежало бездыханное тело племянника. Женщина вызвала правоохранителей.
По факту случившегося начата проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства гибели 11-летнего мальчика.
Ранее сообщалось о трагической смерти подростка из Амурской области. 16-летний парнишка встретился со своими друзьями в ночь на Рождество, после чего они начали пить, смешивая алкоголь без разбора. Смерть мальчика наступила от сильного отравления суррогатным спиртным.