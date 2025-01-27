Тянет на шедевр: В Киеве улучшили мурал с «космическим» Ермаком
На Дарницкой набережной в Киеве спустя сутки закрасили мурал с Андреем Ермаком
Мурал с Ермаком до и после. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bogdan Butkevych / Киянин-містянин
В Киеве решили закрасить стенку, на которой всего сутки назад назад возник мурал с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщают украинские паблики.
Мурал с Ермаком. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bogdan Butkevych
На изображении Ермак задумчиво смотрел вдаль сквозь звёзды, размышляя, видимо, об украинском народе. Граффити в соцсетях вызвало быстрые обсуждения. Больше всего украинцев волновало, кто автор и что он хотел сказать «космическим» муралом. Некоторые шутили, что «это сам Бенкси» или «подпольные карикатуристы». Другие возмущались, что это сплошное подхалимство. Самые подозрительные предположили, что Ермак сам заказал свой портрет. Теперь спорить не о чем –вместо «второго самого влиятельного украинца в Европе» осталось лишь аккуратное белое пятно.
Ранее в Барселоне под радостные комментарии пользователей оттёрли со стены внезапно появившееся там лицо Владимира Зеленского. Оказалось, что в испанском городе не так много фанатов главы киевского режима, как думал автор мурала.