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27 января, 11:56

Тянет на шедевр: В Киеве улучшили мурал с «‎космическим» Ермаком

На Дарницкой набережной в Киеве спустя сутки закрасили мурал с Андреем Ермаком

Мурал с Ермаком до и после. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bogdan Butkevych / Киянин-містянин

Мурал с Ермаком до и после. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bogdan Butkevych / Киянин-містянин

В Киеве решили закрасить стенку, на которой всего сутки назад назад возник мурал с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщают украинские паблики.

Мурал с Ермаком. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bogdan Butkevych

Мурал с Ермаком. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bogdan Butkevych

На изображении Ермак задумчиво смотрел вдаль сквозь звёзды, размышляя, видимо, об украинском народе. Граффити в соцсетях вызвало быстрые обсуждения. Больше всего украинцев волновало, кто автор и что он хотел сказать «‎космическим» муралом. Некоторые шутили, что «это сам Бенкси» или «подпольные карикатуристы». Другие возмущались, что это сплошное подхалимство. Самые подозрительные предположили, что Ермак сам заказал свой портрет. Теперь спорить не о чем –вместо «второго самого влиятельного украинца в Европе» осталось лишь аккуратное белое пятно.

Мурал в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина открыли в Балашихе
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Ранее в Барселоне под радостные комментарии пользователей оттёрли со стены внезапно появившееся там лицо Владимира Зеленского. Оказалось, что в испанском городе не так много фанатов главы киевского режима, как думал автор мурала.

Владимир Озеров
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