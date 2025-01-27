Тянет на шедевр: В Киеве улучшили мурал с «‎космическим» Ермаком

В Киеве решили закрасить стенку, на которой всего сутки назад назад возник мурал с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщают украинские паблики.

На изображении Ермак задумчиво смотрел вдаль сквозь звёзды, размышляя, видимо, об украинском народе. Граффити в соцсетях вызвало быстрые обсуждения. Больше всего украинцев волновало, кто автор и что он хотел сказать «‎космическим» муралом. Некоторые шутили, что «это сам Бенкси» или «подпольные карикатуристы». Другие возмущались, что это сплошное подхалимство. Самые подозрительные предположили, что Ермак сам заказал свой портрет. Теперь спорить не о чем –вместо «второго самого влиятельного украинца в Европе» осталось лишь аккуратное белое пятно.