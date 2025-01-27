Стало известно, сколько пар расписались в столичных ЗАГСах в первую «красивую» дату года

В первую так называемую «красивую» дату текущего года — 25 января 2025 года — в столице расписались более 800 пар. Такие данные привела начальник городского управления ЗАГС Светлана Уханева агентству городских новостей «Москва».

«Столичные ЗАГСы в 2025 году приняли порядка 30 тыс. заявлений о заключении брака. «Красивые» даты традиционно популярны среди пар. <...> В этом году популярны даты с сочетанием пятерок. Так, свыше 800 браков было зарегистрировано в первую красивую дату этого года — 25.01.2025», — сказала она.

Также представитель ЗАГСа назвала самые популярные дворцы бракосочетаний среди молодожёнов. 44 пары поставили подписи в документах во Дворце бракосочетания №4 — он стал самым посещаемым. На втором месте — Дворец бракосочетания Южное Бутово, который выбрали 42 пары.

«Тройку лидеров замыкает Кутузовский Дворец бракосочетания, здесь было создано 39 семей. Среди выездных площадок проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» больше всего церемоний прошло на территории храма Матроны Московской. Там было создано 20 семей», — отметила Уханева.

Также сотрудник ЗАГСа сообщила, что самой популярной датой для заключения брака в этом году станет 25 мая — более тысячи пар планируют расписаться в «зеркальную» дату 25.05.2025. Третьей в рейтинге красивых дат стала 25.02.2025 — ей отдали предпочтение порядка 630 пар москвичей.