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27 января, 12:57

Русский Хогвартс: Залетевшая в окно сова вызвала переполох в красноярской школе

Сова неожиданно залетела в окно школы №78 в Красноярске

Сова неожиданно залетела в окно школы №78 в Красноярске. Очевидцы рассказали, что открыли окно в классе для проветривания, и совсем не ожидали, что вскоре к ним на урок пожалует хищная птица. Ученики не растерялись и помогли пернатой выбраться на свободу.

Видео © Telegram / Короче, Красноярск

По словам орнитологов, совы не опасны для человека. Более того: большинство из них очень осторожны и избегают встречи с людьми. Однако оказавшись в незнакомой для себя ситуации, птица может повести себя агрессивно. Лучше обратиться в специальные службы для отлова, чем действовать самостоятельно.

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А ранее ушастая сова влетела в квартиру на десятом этаже в столичной многоэтажке. Птицу передали на осмотр в Московский зоопарк.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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