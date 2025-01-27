Русский Хогвартс: Залетевшая в окно сова вызвала переполох в красноярской школе

Сова неожиданно залетела в окно школы №78 в Красноярске. Очевидцы рассказали, что открыли окно в классе для проветривания, и совсем не ожидали, что вскоре к ним на урок пожалует хищная птица. Ученики не растерялись и помогли пернатой выбраться на свободу.

По словам орнитологов, совы не опасны для человека. Более того: большинство из них очень осторожны и избегают встречи с людьми. Однако оказавшись в незнакомой для себя ситуации, птица может повести себя агрессивно. Лучше обратиться в специальные службы для отлова, чем действовать самостоятельно.