В Москве спасли девушку, которая чуть не сгорела заживо при приготовлении ужина

В Ожоговом центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку, которая чуть не сгорела заживо в процессе приготовления ужина. Огонь поразил 60% поверхности тела девушки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Последствия лечения ожогов. Фото © Telegram / Пресс-служба «Склифа»

Больше половины тела женщины обгорело, когда на неё перекинулся огонь, пока она в платье стояла вечером над плитой, а 30% ожогов выглядели особенно глубокими и жуткими. За жизнь пострадавшей боролась целая врачебная бригада. Специалисты провели 10 операций, чтобы восстановить кожный покров путём удаления «погибших» тканей и закрытия повреждённых мест кожными лоскутами.

Благодаря стараниям докторов, женщина вернулась к прежней жизни, вновь начала работать и заниматься своими увлечениями.