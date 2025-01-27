Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 13:40

В Москве спасли девушку, которая чуть не сгорела заживо при приготовлении ужина

Врачи НИИ СП им. Н.В. Склифосовского спасли пациентку с ожогами 60% тела

Обгоревшая девушка. Обложка © Telegram / Пресс-служба «Склифа»

Обгоревшая девушка. Обложка © Telegram / Пресс-служба «Склифа»

В Ожоговом центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку, которая чуть не сгорела заживо в процессе приготовления ужина. Огонь поразил 60% поверхности тела девушки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Последствия лечения ожогов. Фото © Telegram / Пресс-служба «Склифа»

Последствия лечения ожогов. Фото © Telegram / Пресс-служба «Склифа»

Больше половины тела женщины обгорело, когда на неё перекинулся огонь, пока она в платье стояла вечером над плитой, а 30% ожогов выглядели особенно глубокими и жуткими. За жизнь пострадавшей боролась целая врачебная бригада. Специалисты провели 10 операций, чтобы восстановить кожный покров путём удаления «погибших» тканей и закрытия повреждённых мест кожными лоскутами.

Благодаря стараниям докторов, женщина вернулась к прежней жизни, вновь начала работать и заниматься своими увлечениями.

Принять себя и умереть: Врач рассказала о смертельных ловушках бодипозитива
Принять себя и умереть: Врач рассказала о смертельных ловушках бодипозитива

Ранее в Московской области врачи удалили с шеи мужчины опухоль размером с чуть меньше его головы. Она распространилась вплоть до затылка и лопаток, принося пациенту огромное количество неудобств. Даже голову повернуть было непросто.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar