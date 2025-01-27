Ирландский журналист Чей Боуз обвинил киевский режим в торговле человеческими эмбрионами. Об этом представитель СМИ написал в посте в соцсети Х.

«Украина десятилетиями была в центре незаконной торговли людьми, проституции и «суррогатного материнства». Госдепартамент США писал об этом отчёты. Теперь появились обвинения в торговле человеческими эмбрионами. Учитывая масштабы коррупции на Украине, меня ничего не удивляет», — написал он.

Если всё сказанное является правдой, то это может означать лишь одно — диктатура Киева достигла своего дна, а в стране «абсолютно всё» продаётся и покупается, указал журналист.