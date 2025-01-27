«Продаётся всё, даже эмбрионы»: Западный журналист раскрыл правду о зверствах киевского режима
Журналист Боуз обвинил Киев в торговле человеческими эмбрионами
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил киевский режим в торговле человеческими эмбрионами. Об этом представитель СМИ написал в посте в соцсети Х.
«Украина десятилетиями была в центре незаконной торговли людьми, проституции и «суррогатного материнства». Госдепартамент США писал об этом отчёты. Теперь появились обвинения в торговле человеческими эмбрионами. Учитывая масштабы коррупции на Украине, меня ничего не удивляет», — написал он.
Если всё сказанное является правдой, то это может означать лишь одно — диктатура Киева достигла своего дна, а в стране «абсолютно всё» продаётся и покупается, указал журналист.
Ранее уже много раз Украину обвиняли в коррупционных схемах и мошенничестве. Российские политики уверены, что Киев опасался аудита, который грозился провести избранный президент США Дональд Трамп из-за незаконного расходования средств, предоставленных в качестве военной помощи.
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