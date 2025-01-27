Гепатолог раскрыл способ восстановить печень без лекарств и БАДов

«Такой эффект не подтверждён по стандартам доказательной медицины ни у одного лекарства и уж тем более БАДа. Точка!» — подчеркнул врач в беседе с kp.ru .

При этом он добавил, что у самой печени от природы есть огромный потенциал. Если дать ей отдохнуть от одного до трёх месяцев, то она сама успешно восстанавливается. В этот период нельзя переедать, также лучше насовсем отказаться от алкоголя. Необходимо сократить потребление жирных продуктов и углеводной пищи: сладостей, выпечки, фастфуда и пр. Гепатолог подчеркнул, что навредить печени можно и «зожными» продуктами, если съедать их больше нормы.