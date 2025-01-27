Гепатолог раскрыл способ восстановить печень без лекарств и БАДов
Гепатолог Тихонов: Препаратов и БАДов для восстановления печени не существует
Сегодня не существует препаратов, которые восстанавливают печень. Об этом заявил гепатолог, гастроэнтеролог центра доказательной медицины Игорь Тихонов.
«Такой эффект не подтверждён по стандартам доказательной медицины ни у одного лекарства и уж тем более БАДа. Точка!» — подчеркнул врач в беседе с kp.ru.
При этом он добавил, что у самой печени от природы есть огромный потенциал. Если дать ей отдохнуть от одного до трёх месяцев, то она сама успешно восстанавливается. В этот период нельзя переедать, также лучше насовсем отказаться от алкоголя. Необходимо сократить потребление жирных продуктов и углеводной пищи: сладостей, выпечки, фастфуда и пр. Гепатолог подчеркнул, что навредить печени можно и «зожными» продуктами, если съедать их больше нормы.
Ранее врач развеял миф о пользе чистки печени. Он заявил, что это бессмысленно, поскольку печень не может «забиться», поскольку способна к самоочищению. А популярные народные методы и вовсе могут навредить. Например, некоторые пьют оливковое масло вместе с лимонным соком, которое создаёт избыточную нагрузку на желчевыводящие пути.