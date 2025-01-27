МИД срочно вызвал на ковёр посла Молдавии из-за слива секретной ноты

Решительный протест из-за безосновательных обвинений в адрес главы российской дипмиссии в Кишинёве Олега Озерова и слива содержания секретных нот был заявлен послу Молдавии в России Лилиану Дарию. Его вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

«Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишинёве, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства», — отмечается в тексте.

Кроме того, молдавскую сторону потребовали публично опровергнуть данные голословные утверждения. Также Россия указала на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Послу Дарию был заявлен протест из-за публикации конфиденциальной ноты Посольства РФ в Кишинёве, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа.

«Российская сторона рассматривает этот вопиющий случай как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надёжность взаимодействия с Кишинёвом по дипломатическим каналам», — подчеркнули в МИД.