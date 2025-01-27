Даже портят зубы: Раскрыто 5 схем развода россиян на деньги в стоматологических клиниках
Юрист Вепренцева: Стоматологи-мошенники могут раздувать диагноз ради наживы
Россиянам рассказали о схемах обмана в стоматологических клиниках, которые действуют уже годами для наживы. Чаще всего потенциальному клиенту звонят и предлагают бесплатную консультацию и осмотр. На деле всё это тщательно спланированный сценарий по навязыванию дорогого лечения, предупредила основатель юридической компании Таисия Вепренцева.
Эксперт объяснила, что стоматологи могут намерено раздувать диагноз, превращая простой кариес в пугающий пульпит или периодонтит. Далее врачи переходят к запугиванию, предупреждая, что если не лечить, то можно потерять зубы.
«Например, встречались случаи, когда стоматолог убеждал пациентов, что только способен спасти их от дисфункции челюстного сустава, и буквально загонял пациентов на тотальное протезирование», — рассказала Вепренцева в интервью «Газете.ru».
Иногда горе-врачи могут портить здоровые зубы, удаляя у них нервы, что приводит к протезированию. Необходимо тщательно проверять чек, ведь в нём могут оказаться процедуры, которые не проводились. Например, лечение шести каналов, хотя в зубе всего четыре. Также вместо дешёвых имплантов могут быть указаны дорогие, импортные.
Ранее россиянам объяснили, как продлить срок службы зубной пломбы. Считается, что она может стоять не больше пяти лет. Но если соблюдать гигиену полости рта и регулярно ходить к стоматологу на осмотр, то этот срок увеличится в разы. В основе ухода — чистка зубов дважды в день. Дополнительно надо проходиться нитью между зубами. Важно очищать язык при помощи специального скребка.