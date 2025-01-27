Даже портят зубы: Раскрыто 5 схем развода россиян на деньги в стоматологических клиниках

Россиянам рассказали о схемах обмана в стоматологических клиниках, которые действуют уже годами для наживы. Чаще всего потенциальному клиенту звонят и предлагают бесплатную консультацию и осмотр. На деле всё это тщательно спланированный сценарий по навязыванию дорогого лечения, предупредила основатель юридической компании Таисия Вепренцева.

Эксперт объяснила, что стоматологи могут намерено раздувать диагноз, превращая простой кариес в пугающий пульпит или периодонтит. Далее врачи переходят к запугиванию, предупреждая, что если не лечить, то можно потерять зубы.

«Например, встречались случаи, когда стоматолог убеждал пациентов, что только способен спасти их от дисфункции челюстного сустава, и буквально загонял пациентов на тотальное протезирование», — рассказала Вепренцева в интервью «Газете.ru».

Иногда горе-врачи могут портить здоровые зубы, удаляя у них нервы, что приводит к протезированию. Необходимо тщательно проверять чек, ведь в нём могут оказаться процедуры, которые не проводились. Например, лечение шести каналов, хотя в зубе всего четыре. Также вместо дешёвых имплантов могут быть указаны дорогие, импортные.