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Регион
27 января, 15:01

Ученики массово упали в обморок на школьной линейке в Приангарье

В Иркутской области сразу несколько школьников упали в обморок во время линейки

В Иркутской области Следственный комитет проводит проверку по факту пришествия в школе посёлка Мишелевка в Усольском районе. Сразу нескольким ученикам стало плохо во время школьной линейки, дети одновременно почувствовали недомогание и потеряли сознание. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По предварительным данным, в учебном учреждении была объявлена эвакуация. К школе приехали представители полиции, Роспотребнадзора и машины скорой помощи. Всех ребят, упавших в обморок, уже осмотрел медицинский работник. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«По факту следственным отделом по городу Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. Следователи устанавливают все произошедшие события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

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Ранее Life.ru рассказал, что ещё несколько школьников упали в обморок во время линейки в Санкт-Петербруге. Четверо учеников потеряли сознание, их госпитализировали, а ещё 15 детям понадобилась обычная помощь врачей. По предварительным данным, ребята надышались парами хлорки.

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Life.ru

Наталья Афонина
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