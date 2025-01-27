Ученики массово упали в обморок на школьной линейке в Приангарье

В Иркутской области Следственный комитет проводит проверку по факту пришествия в школе посёлка Мишелевка в Усольском районе. Сразу нескольким ученикам стало плохо во время школьной линейки, дети одновременно почувствовали недомогание и потеряли сознание. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По предварительным данным, в учебном учреждении была объявлена эвакуация. К школе приехали представители полиции, Роспотребнадзора и машины скорой помощи. Всех ребят, упавших в обморок, уже осмотрел медицинский работник. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«По факту следственным отделом по городу Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. Следователи устанавливают все произошедшие события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.