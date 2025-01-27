«Человек с одной рожей унылой»: Цыганов заявил, что его частенько травят злопыхатели

Звезда сериала «Оттепель» Евгений Цыганов рассказал, что нередко сталкивается с травлей весьма неоднозначного содержания. В интервью для YouTube-канала Forbes он поделился, что недоброжелатели говорят гадости из-за выражения его лица, которое кажется им «унылым».

Артист говорит, что, несмотря на весь негатив в свою сторону, он всё равно ощущает себя счастливым человеком, а «унылый» он лишь «внешне».

«Меня всё время обвиняют, говорят, этот человек с одной рожей унылой, невозможно смотреть. В меня это летит бесконечно, ну, а может и конечно, я не знаю. Вот. Нет, я счастливый, конечно. Меня окружают такие люди прекрасные. Я унылый, но счастливый. Но унылый — это внешне, а счастливый — это внутри», — прокомментировал ситуацию актёр.

Актёр не считает известность и признание доказательством своего актёрского таланта и упорной работы, а свой успех называет просто «удачей».

Он также припомнил скандал 10-летней давности, в ходе которого бросил актрису Ирину Леонову с семью детьми. При этом многие считают разлучницей артистку Юлию Снигирь, на которой Цыганов женился всего год спустя после расставания. Сам он, однако, предпочитает говорить о произошедшем в другом ключе.

«Не было как такового развода, я никого не бросал: детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие и близкие мне люди. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было», — пояснил Цыганов.