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27 января, 19:17

Пугачёва назвала глупостью концерт, который дала в Чернобыле перед ликвидаторами аварии

Орбакайте показала кадры с «ошибочного концерта» Пугачёвой в Чернобыле

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в своих соцсетях кадры со знакового концерта Аллы Пугачёвой. На них Примадонна выступает в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Данный концерт имеет огромное значение в творчестве Пугачёвой.

Концерт Аллы Пугачёвой в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

«Уникальный концерт «Встречи в Чернобыле» 1986 год. Концерт для ликвидаторов последствий аварии на АЭС», — написала Орбакайте.

На кадрах видно, как зрители с восхищением наблюдают за звездой, которая исполняет свои самые известные хиты. Примадонна общалась с публикой, принимала цветы и даже жала руки зрителям, потому что опасность радиации была недооценена. Кстати, послушать певицу в тот день пришли около девяти тысяч человек. Все они боролись с последствиями крупнейшей техногенной катастрофы.

«Простой народ просил: «Нам бы апельсинов сюда. Алкоголь, потому что он выводит эти стронции. И Пугачёву». Так что я в этом подарочном наборе была», — рассказывала сама певица, которая выступала перед публикой на открытом воздухе.

При этом спустя много лет певица уверена, что тот концерт на самом деле большая ошибка и глупость.

«Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачёву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — рассказывала Примадонна.

Она также убеждена, что сейчас множество проблем со здоровьем, которые возникли у неё, Александра Барыкина, Иосифа Кобзона и Ирины Понаровской, были связаны именно с поездкой в Чернобыль. Например, исполнительница уверяет, что у неё начались проблемы с голосом: петь может, а говорить — тяжело.

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Ранее соседи Аллы Пугачёвой на Кипре сообщили, что в течение последнего года певица практически не покидает свой особняк. Её муж-юморист часто отсутствует дома из-за постоянных гастролей, а 11-летние двойняшки Гарри и Лиза учатся за границей и редко навещают Кипр.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Афонина
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