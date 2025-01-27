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Регион
27 января, 15:07

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» отправили в СИЗО за поножовщину

Владимир Бурдин. Обложка © VK / Владимир Бурдин

Владимир Бурдин. Обложка © VK / Владимир Бурдин

В Свердловской области сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина отправили в СИЗО за нападение с ножом на человека, сообщает SHOT. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года.

Сразу же после нападения полиция задержала Бурдина и отправила на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге. Сегодня Свердловский областной суд постановил поместить его в СИЗО до 11 февраля. Музыкант не первый раз имеет проблемы с законом. В 2017 году он ранил ножом силовика в магазине в Москве. Фанаты знают Бурдина как автора хита «Вечно молодой, вечно пьяный».

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Ранее сообщалось, что суд вынес решение об аресте имущества рэпера и блогера Алишера Моргенштерна*, который обвиняется в неисполнении обязательств, установленных российским законодательством об иностранных агентах.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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