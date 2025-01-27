Российский рынок акций упал ниже психологического уровня 2900 пунктов

Снижение на российском рынке акций усилилось. Индекс Московской биржи упал ниже психологического уровня (значение, которое трейдеры воспринимают, как существенное. — Прим. Life.ru) в 2900 пунктов впервые за неделю.

К 17:05 рублёвый индекс Мосбиржи снизился на 1,73% — до значения в 2897,02 пункта. Колебания выше ключевого уровня в 2900 пунктов происходили с 21 января.