Российский рынок акций упал ниже психологического уровня 2900 пунктов
Снижение на российском рынке акций усилилось. Индекс Московской биржи упал ниже психологического уровня (значение, которое трейдеры воспринимают, как существенное. — Прим. Life.ru) в 2900 пунктов впервые за неделю.
К 17:05 рублёвый индекс Мосбиржи снизился на 1,73% — до значения в 2897,02 пункта. Колебания выше ключевого уровня в 2900 пунктов происходили с 21 января.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд. По состоянию на 09:56 21 января криптовалюта торговалась по цене в $109,588 тысячи долларов.
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