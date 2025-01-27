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27 января, 16:36

Haval отзовёт 364 Tank 500 Blacktrail в России из-за дефекта топливной системы

Китайский внедорожник Tank 500 blacktrail. Обложка © tank-avilon.ru

Китайский внедорожник Tank 500 blacktrail. Обложка © tank-avilon.ru

Официальный представитель китайского автопроизводителя Tank в РФ ООО «Хавейл Мотор Рус» отзовёт 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail из-за обнаруженного у модели дефекта топливной системы. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что на всех автомобилях проверят и заменят выпускную трубку топливного бака. За эту работу с владельцев авто денег не возьмут, а попавших под отзыв машин людей оповестят по телефону или почте. «Хавейл Мотор Рус» проинформирует о необходимости передать авто ближайшему дилерскому центру.

В Росстандарте пояснили, что владельцы автомобилей могут не ждать уведомления от дилера и самостоятельно узнать, попадает ли под отзыв их автомобиль. Для этого нужно сверить VIN-код машины с опубликованным перечнем.

В России отзовут более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
В России отзовут более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце декабря Росстандарт объявил об отзыве с продажи в РФ 19 752 машин китайского производителя Kaiyi. Причиной стало отсутствие блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. Их будут переустанавливать бесплатно в дилерских центрах.

Юрий Лысенко
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