Haval отзовёт 364 Tank 500 Blacktrail в России из-за дефекта топливной системы

Официальный представитель китайского автопроизводителя Tank в РФ ООО «Хавейл Мотор Рус» отзовёт 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail из-за обнаруженного у модели дефекта топливной системы. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что на всех автомобилях проверят и заменят выпускную трубку топливного бака. За эту работу с владельцев авто денег не возьмут, а попавших под отзыв машин людей оповестят по телефону или почте. «Хавейл Мотор Рус» проинформирует о необходимости передать авто ближайшему дилерскому центру.

В Росстандарте пояснили, что владельцы автомобилей могут не ждать уведомления от дилера и самостоятельно узнать, попадает ли под отзыв их автомобиль. Для этого нужно сверить VIN-код машины с опубликованным перечнем.